New @trafalgar_group

#WASen #Poll (9/21-9/24) shows incumbent #Murray still holding small lead, but challenger #Smiley gaining. #wapol

48.7% @MurrayCampaign

46.5% @SmileyForWA

4.8% Und

See Report: https://t.co/Vafee0lWPg pic.twitter.com/fu00kjizZR

— Robert C. Cahaly (@RobertCahaly) September 26, 2022