YouGov Poll: Joe Manchin Favorability before and after "Inflation Reduction Act"

BEFORE(July 20, RV)

Overall: 34/35

Dem: 18/54

GOP: 49/19

Indie: 26/26

AFTER (Aug 7-9, RV)

Overall: 21/51

Dem: 18/55

GOP: 26/45

Indie: 18/44

Net Decline:

Overall: -29%

GOP: -49%

Indie: -26% pic.twitter.com/dT405k4iI2

— InteractivePolls (@IAPolls2022) August 11, 2022