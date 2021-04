Reportedly video of Ukrainian tanks sliding into the Luhansk & Donetsk region. pic.twitter.com/twkPTJLh39

— CIA-Simulation Warlord πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ¦ˆπŸ‡ΊπŸ‡Έ (@zerosum24) April 1, 2021