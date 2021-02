More Nat Guard unloading from a bus in DC? πŸ‘€ pic.twitter.com/uBHWMCxDV2

— CIA-Simulation Warlord πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ¦ˆπŸ‡ΊπŸ‡Έ (@zerosum24) February 1, 2021