Oh the things you can do without a constitution or human rights lol…

Russian πŸ‡·πŸ‡Ί goons just shocking mofos. πŸ‘€ pic.twitter.com/JUhFk2BR0B — CIA-Simulation Warlord πŸ‡ΊπŸ‡ΈπŸ¦ˆπŸ‡ΊπŸ‡Έ (@zerosum24) January 31, 2021