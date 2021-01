LOLOLOLOL…

Ohhhh fuckkkk yaaaaaasssssss get wheels that fucker deserves it great job Portland Police, ICE & DHS doing a fantastic job keep it up love you all

❀πŸ₯°β€ #BackTheBlue #cops #Police #PortlandProtests #PortlandRiot #Portland #PortlandProtest #PortlandOregon #ICE #DHS pic.twitter.com/ttAxdxtCGe

— πŸš”πŸ ΉπŸ ΄πŸ†πŸ ΊπŸ’™πŸ ΈπŸ†ƒβ€οΈ4πŸ’™πŸ ΌπŸ ΄β€οΈπŸ ²πŸ ΎπŸ ΏπŸ†‚πŸš” (@JerkIt4MeCops) January 31, 2021