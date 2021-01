Thirteen PLA aircraft (Y-8 ASW*1、H-6K*8、J-16*4) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on Jan. 23, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/amqJjvHyAj pic.twitter.com/tE1XlHdWmO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 23, 2021