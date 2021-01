LMAO

Yes!! Tifa in Portland hit the Democratic HQ ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃpic.twitter.com/5bY60phJzA

— CIA-Simulation Warlord ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿฆˆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (@zerosum24) January 20, 2021