Brilliant.

Americans are losing their jobs since the virus rocked the economy.

Nancy Pelosi blocks funding for people to keep getting paychecks.

But she’s got a $24K fridge full of ice cream, so she’s cool.

β€œπ‘³π’†π’• π’•π’‰π’†π’Ž 𝒆𝒂𝒕 π’Šπ’„π’† π’„π’“π’†π’‚π’Ž.”

– π‘΅π’‚π’π’„π’š π‘¨π’π’•π’π’Šπ’π’†π’•π’•π’† pic.twitter.com/6KDurMFJDD

— Brad Parscale – Text TRUMP to 88022 (@parscale) April 20, 2020